FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı | Video
Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
03:25
05:05
Bursa'da şaşkına çeviren olay: Eski eşinin ölmeden selasını okuttu | Video 24.07.2024 | 15:02
00:58
Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı | Video 24.07.2024 | 14:46
03:59
00:40
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan öğretmen yakalandı | Video 24.07.2024 | 14:46
02:37
Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim | Video 24.07.2024 | 14:29
00:31
Deodorantları önce denedi, sonra çaldı | Video 24.07.2024 | 14:32
04:30
Aynı kaderi yaşayan ikizler aynı gün ameliyat oldu | Video 24.07.2024 | 13:56
01:31
Karaman’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı | Video 24.07.2024 | 13:43
02:40
Küçükçekmece'de fırın çalışanına silahlı saldırı kamerada | Video 24.07.2024 | 13:19
04:43
01:13
02:45
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 24.07.2024 | 11:09
02:13
02:35
00:15
00:29
"Zombi" gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video 24.07.2024 | 11:09
02:52
02:45
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 24.07.2024 | 10:30