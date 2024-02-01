FETÖ'den 8 yıl ceza alan eski başpolis yakalanıp tutuklandı | Video 01.02.2024 | 08:29 Mersin'de FETÖ/PDY'den 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ihraç başpolis memuru, yakalanıp tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'ndan (FETÖ/PDY) ceza alıp arananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle aranan ihraç başpolis memuru M.A. Yenişehir ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen hükümlü, polis tarafından yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderildi.