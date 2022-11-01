FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video
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FETÖ üyesi suçlamasıyla yargılanan eski emniyet müdürü Harun Özdeş gemiye yüklenecek konteynerin altındaki gizli bölme içinde kaçmaya çalıştı ancak güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanma anları ortaya çıkan Özdeş'in göçmen kaçakçısıyla 2 bin Euro karşılığında anlaştığı öğrenildi. Gizli bölmede 3 saat bekleyen Özdeş'in yakalandığı anlarda da direndiği belirtildi.