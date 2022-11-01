Video Yaşam FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video

FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video

01.11.2022 | 12:46

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FETÖ üyesi suçlamasıyla yargılanan eski emniyet müdürü Harun Özdeş gemiye yüklenecek konteynerin altındaki gizli bölme içinde kaçmaya çalıştı ancak güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanma anları ortaya çıkan Özdeş'in göçmen kaçakçısıyla 2 bin Euro karşılığında anlaştığı öğrenildi. Gizli bölmede 3 saat bekleyen Özdeş'in yakalandığı anlarda da direndiği belirtildi.

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