FETÖ’den hüküm giyen 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video
Adana polisi FETÖ’den hüküm giyen 3’ü ihraç polis 4 şahsı yakalayarak tutuklanmasını sağladı. Operasyonda FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 2 şüpheli de yakalanıp ifadesi alındı.
Emniyete götürülen ihraç polis memurları Mustafa B.'nin 7 yıl 6 ay, Bilal K., Cumali T. ile esnaf Mustafa K.'nin ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları belirtildi. Hükümlülerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, haklarında sohbet toplantılarına katıldıklarına dair teşhis ve ifade bulunduğu, örgüt elebaşının talimatları üzerine Bank Asya'daki hesaplarında artırım yaptıkları ortaya çıktı.
Ayrıca şüphelilerden astsubay öğrencisi Ahmet K.'nin, örgütle iltisaklı olduğu belirlenmesi üzerine okuldan atıldığı, esnaf Levent L'nin ise sohbet toplantılarına katıldığına dair hakkında ifade bulunduğu ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3'ü ihraç polis ve 1 esnaf cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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