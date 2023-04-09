Video Yaşam FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı | Video
FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı | Video

FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı | Video

09.04.2023 | 10:24

ADANA'da polis, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü ihraç öğretmen Kürşat K.'yi, şafak operasyonuyla saklandığı evde yakaladı. Ekiplerin evde yaptığı aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 euro, 13 bin 835 dolar, çok sayıda altın ve dijital materyal ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, askeri mahrem yapılanma içerisinde imam olarak sohbet hocalığı yaptığı belirlenen Kürşat K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski öğretmen Kürşat K.'nin saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adrese polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlendi. Ekipler, Kürşat K.'yi gözaltına aldıktan sonra evde yaptığı aramada 31 bin 295 TL, 2 bin 500 euro, 13 bin 835 dolar, 8 tam, 10 çeyrek, 2 gram altın, iki burma bilezik, iki altın kolye ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

ÜÇ YILLIK FİRAR SON BULDU
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Kürşat K'nin, ByLock ve operasyonel hat kullandığı, askeri mahrem yapılanması içerisinde mahrem imam olarak sohbet hocalığı yaptığı, örgüt içerisinde farklı kod isimlerinin bulunduğu ve 3 yıldır firar olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat K., tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultanbeyli’de korkutan yangın | Video 02:04
Sultanbeyli’de korkutan yangın | Video 09.04.2023 | 10:56
Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı | Video 02:29
Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı | Video 09.04.2023 | 10:42
Ataşehir’de İETT otobüsü ile bariyer arasında sıkışan motosikletli yaralandı | Video 05:12
Ataşehir'de İETT otobüsü ile bariyer arasında sıkışan motosikletli yaralandı | Video 09.04.2023 | 10:32
Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video 00:41
Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.04.2023 | 10:35
FETÖ’nün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı | Video 01:29
FETÖ'nün firari mahrem imamı, saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı | Video 09.04.2023 | 10:24
Deprem mahalleyi yıktı geçti, 20 evden sadece 4’ü ayakta kaldı: 18 kişi can verdi | Video 03:44
Deprem mahalleyi yıktı geçti, 20 evden sadece 4'ü ayakta kaldı: 18 kişi can verdi | Video 09.04.2023 | 09:48
Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti | Video 03:50
Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti | Video 09.04.2023 | 09:36
Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı | Video 02:57
Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı | Video 09.04.2023 | 09:09
Mersin’de 77 adrese şafak vakti kökünü kurutma operasyonu | Video 03:33
Mersin'de 77 adrese şafak vakti kökünü kurutma operasyonu | Video 09.04.2023 | 09:08
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03
Aksaray’da huzur ve güven uygulaması: 131 şüpheliden 82’si tutuklandı | Video 02:49
Aksaray’da huzur ve güven uygulaması: 131 şüpheliden 82'si tutuklandı | Video 08.04.2023 | 16:56
Edirne’de beyaz eşya yüklü TIR park halindeki kamyonete çarptı | Video 01:12
Edirne'de beyaz eşya yüklü TIR park halindeki kamyonete çarptı | Video 08.04.2023 | 16:12
Otomobile çarpmamak için manevra yapan aracın vinçle çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü | Video 00:44
Otomobile çarpmamak için manevra yapan aracın vinçle çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü | Video 08.04.2023 | 16:15
Mersin’de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 01:18
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 08.04.2023 | 15:49
Amasya’da TIR devrildi: 2 yaralı | Video 00:11
Amasya'da TIR devrildi: 2 yaralı | Video 08.04.2023 | 15:47
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video 07:05
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı | Video 08.04.2023 | 15:37
Mersin Limanı’nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video 03:13
Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi | Video 08.04.2023 | 15:29
Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video 00:41
Maltepe’de değnekçi sert kayaya çarptı! Müşteri gibi davranan polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı | Video 08.04.2023 | 15:29
Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video 02:06
Seyir halindeki tır emniyet şeridindeki kamyoneti biçti! | Video 08.04.2023 | 15:29
Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:00
Trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.04.2023 | 13:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA