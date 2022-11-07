Video Yaşam FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe | Video
FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe | Video

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe | Video

07.11.2022 | 11:09

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi devam ediyor. Kara Kuvvetler Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren aralarında subay, askeri öğrenci ve sivillerin olduğu 12 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

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Ankara TEM Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren kişileri etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarını teşhis etti.

SUBAY, ASKERİ ÖĞRENCİ VE SİVİL TESPİT EDİLDİ

Örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde 12 şüpheli arasında 1 mahrem imam, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

TEM, eşzamanlı olarak Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

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