FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 1 kişi tutuklandı | Video
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün KPSS Lisans sınavı sözde çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 şüpheli yakalanmıştı.
Dün adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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