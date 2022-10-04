FETÖ’nün “Paravan” dershanesine operasyon! 35 gözaltı | Video

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ’nün Üsküdar İlçesi’nde örgüt iltisakı olmayan bir kişinin adına dershane kurduğunu ve faaliyet yürütülen söz konusu dershaneye FETÖ bağlantılı kişilerin alındığını tespit etti. FETÖ’nün Güncel Eğitim Yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.