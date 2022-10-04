Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Uşak Polisi’nden 4 Ekim için anlamlı klip | Video 04.10.2022 | 10:23
02:09
Otomobil alma hayalleri kabusa dönüştü | Video 04.10.2022 | 10:01
02:38
Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı: 3 hayvan telef oldu | Video 04.10.2022 | 10:06
02:37
02:35
Define avcıları sikkeleri paylaşamayınca yakalandı | Video 04.10.2022 | 09:55
01:38
Güngören'de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 04.10.2022 | 09:59
01:29
Eyüpsultan'da servisten inen 7 kişi, tartıştıkları sürücüye saldırdı | Video 04.10.2022 | 09:53
01:04
05:33
Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu 303 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:32
01:47
Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu | Video 04.10.2022 | 09:14
01:28
01:22
FETÖ’nün “Paravan” dershanesine operasyon! 35 gözaltı | Video 04.10.2022 | 09:09
00:36
02:03
Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu | Video 04.10.2022 | 08:55
03:44
Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı | Video 04.10.2022 | 00:03
10:14
02:59
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 03.10.2022 | 21:39
00:58
06:24
Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
03:40
Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ’nün Üsküdar İlçesi’nde örgüt iltisakı olmayan bir kişinin adına dershane kurduğunu ve faaliyet yürütülen söz konusu dershaneye FETÖ bağlantılı kişilerin alındığını tespit etti. FETÖ’nün Güncel Eğitim Yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.