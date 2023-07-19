FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video
Antalya merkezi 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonunda aralarında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunan ve halen aktif kamu görevlisi olarak çalışan şahısların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.
Soruşturma devamında örgütle iltisaklı ailelerin çocuklarının eğitim koçu olarak adlandırılan iltisaklı öğretmenlere zimmetlenerek özel ders adı altında ders verdikleri, haberleşme amacıyla örgütsel hat ve internet tabanlı haberleşme programlarını kullandıkları, il dışında bulunan örgüt üyelerine kargo ile ya da ATM'ler üzerinden kartsız işlemler ile "Maişet" adı altında para gönderdikleri tespit edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 19 şüpheliden 8'i hakkında adli denetim kararı verilirken, 5 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi. 5 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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