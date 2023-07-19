Video Yaşam FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video
FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

19.07.2023 | 15:44

Antalya merkezi 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonunda aralarında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunan ve halen aktif kamu görevlisi olarak çalışan şahısların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yeni yapılanmasına yönelik 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' çerçevesinde 9 ay önce Antalya merkezli 9 ilde 102 örgüt üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonun 2. dalgası olarak Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yeni yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik yapılan operasyonda aralarında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunan ve halen aktif kamu görevlisi olarak çalışan şahısların da olduğu 19 şüpheli yakalandı.

Soruşturma devamında örgütle iltisaklı ailelerin çocuklarının eğitim koçu olarak adlandırılan iltisaklı öğretmenlere zimmetlenerek özel ders adı altında ders verdikleri, haberleşme amacıyla örgütsel hat ve internet tabanlı haberleşme programlarını kullandıkları, il dışında bulunan örgüt üyelerine kargo ile ya da ATM'ler üzerinden kartsız işlemler ile "Maişet" adı altında para gönderdikleri tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 19 şüpheliden 8'i hakkında adli denetim kararı verilirken, 5 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi. 5 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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