Video Yaşam FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video

FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video

13.09.2022 | 11:36

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İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli dört ilde 13 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduklarının, bazı şüphelilerin örgüt adına "Himmet" adı altında paralar topladıklarının, bazı şüphelilerin ise polislerden ve askeri personellerden sorumlu sözde "Mahrem İmam" olarak faaliyetler yürüttüklerinin tespit edildiği ifade edildi. Şüpheliler arasında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edilmiş bir eski polis memuru ve iki eski öğretmenin olduğu, ayrıca bir şüphelinin halen İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) olarak görev yaparken gözaltına alındığı vurgulandı. Bir firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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