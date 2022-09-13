Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 13.09.2022 | 11:36
00:08
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:36
03:27
02:15
İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 11:23
04:35
01:27
11:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 13.09.2022 | 10:43
01:04
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 13.09.2022 | 10:39
01:52
Büyükçekmece'de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 09:52
01:28
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 13.09.2022 | 09:20
01:44
İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:20
00:48
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:05
02:12
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 13.09.2022 | 09:05
04:44
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 13.09.2022 | 09:05
01:22
Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video 13.09.2022 | 01:15
02:00
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video 13.09.2022 | 00:45
00:42
Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti | Video 12.09.2022 | 21:43
00:42
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi | Video 12.09.2022 | 21:43
01:55
Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldürdü 12.09.2022 | 21:43
00:28
Dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video 12.09.2022 | 21:11
İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.