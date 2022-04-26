FETÖ’ye şafak baskını! Ankesörcü 53 şüpheliye gözaltı | Video

İstanbul merkezli farklı illerde bulunan FETÖ ile iltisaklı 53 kişiye şafak baskını düzenlendi. Örgütün haberleşme organlarından birisi olan ankesör aramalarında aynı kartı kullandıkları belirlenen 51 eski asker ve 2 sivil jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ ile iltisaklı 53 kişiye şafak baskını düzenlendi. İstanbul C. Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı 'Ankesörlü Kart' ile birlikte arandığı tespit edilen kişiler hakkında düğmeye basıldı.

53 ŞÜPHELİYE ŞAFAK BASKINI

Şafakla birlikte İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı beyanı, ümit yapılanması vb) elde edilen Jandarma Genel Komutanlığı mensubu (4) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (1) Astsubay(İhraç), (3) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Astsubay (Görevde), (19) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (20) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (1) Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi ve (2) sivil şahıs olmak üzere toplamda 53 şüpheli gözaltına alındı.

İFADELERİ ALINIYOR

Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma karargahında verdikleri ifadelerinin ardından İstanbul adliyesine sevk edilecekler.