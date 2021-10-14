Video Yaşam Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video
Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video

Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video

14.10.2021 | 11:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 01:07
Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 14.10.2021 | 11:23
İstanbul Bağcılar’da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 00:32
İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 14.10.2021 | 11:25
Sezonun en iddialı dizisi Destan yakında atv’de... Destan 1. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı izle! 01:34
Sezonun en iddialı dizisi Destan yakında atv'de... Destan 1. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı izle! 14.10.2021 | 11:26
Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video 04:25
Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video 14.10.2021 | 10:58
Müge Anlı canlı yayın atv izle: 14 Ekim 2021 Perşembe canlı yayın atv izle! Sokak ortasında vahşi cinayet 05:03
Müge Anlı canlı yayın atv izle: 14 Ekim 2021 Perşembe canlı yayın atv izle! Sokak ortasında vahşi cinayet 14.10.2021 | 11:02
Takside unutulan altınları karakola teslim etti | Video 00:13
Takside unutulan altınları karakola teslim etti | Video 14.10.2021 | 10:32
Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi | Video 03:13
Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi | Video 14.10.2021 | 10:21
Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video 02:36
Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video 14.10.2021 | 10:21
Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü | Video 00:28
Otomobilini yolda yatan köpeğin üzerine sürdü | Video 14.10.2021 | 09:56
SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? İşte 2022 yılı Asgari Ücret zam hesabı... 07:40
SON DAKİKA: 2022 Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? İşte 2022 yılı Asgari Ücret zam hesabı... 14.10.2021 | 09:48
Manisa’da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı 00:29
Manisa'da pencere ve korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı 14.10.2021 | 08:51
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video 02:11
Gökkuşağı tepelerinin eşsiz manzarası görenleri hayran bırakıyor | Video 14.10.2021 | 09:20
Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video 01:09
Çekirge Operasyonu’nda 24 şüpheli adliyede | Video 14.10.2021 | 09:20
Kocaeli’de otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi 00:39
Kocaeli'de otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi 14.10.2021 | 08:51
Mahalle uyandı, anne uyanmadı! Saatlerce ağlayan bebeğin sesi yürekleri dağladı | Video 02:27
Mahalle uyandı, anne uyanmadı! Saatlerce ağlayan bebeğin sesi yürekleri dağladı | Video 14.10.2021 | 09:17
İstanbul Esenler TEM Otogar bağlantı yolunda zincirleme kaza; 2 yaralı 02:11
İstanbul Esenler TEM Otogar bağlantı yolunda zincirleme kaza; 2 yaralı 14.10.2021 | 08:51
İstanbul Bayrampaşa dericiler sitesinde iş yeri alev alev yandı 02:33
İstanbul Bayrampaşa dericiler sitesinde iş yeri alev alev yandı 14.10.2021 | 08:51
SON DAKİKA: İstanbul Avcılar’da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:44
SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 14.10.2021 | 08:51
Avcılar’da Dur ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada | Video 02:50
Avcılar'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada | Video 14.10.2021 | 08:46
Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı | Video 03:06
Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 08:46

Konya'da ikamet eden bir iş adamını kaçırarak 1.5 milyon lira fidye karşılı serbest bıraktıkları belirlenen 9 şüpheli, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Konya'da ikamet eden 2 iş insanından birinin Mersin'de bir çiftlik evinde zorla tutulduğu, diğer iş adamının ise yaklaşık 1.5 milyon lira para temin etmesinin ardından zorlu tutulan şahsın salıverildiği ve şüphelilerin bu şekilde zorla para tahsil ettikleri tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Mezitli ilçesindeki çiftlik evine düzenlenen operasyonda, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 401 gram esrar, 1 adet kaçırılan şahsa ait 150 bin lira değerinde çek ile çok miktarda mermi ve fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA