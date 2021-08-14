Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:34
Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu | Video 01.06.2022 | 13:57
01:52
Jorge Jesus İstanbul’da! İşte ilk görüntüler | Video 01.06.2022 | 08:51
00:45
02:44
00:45
Futbolcular doluya böyle yakalandı... Bursa'da maçı durduran dolu! | Video 30.05.2022 | 09:44
00:35
Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video 28.05.2022 | 13:40
02:15
00:58
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 27.05.2022 | 14:46
01:45
00:13
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 26.05.2022 | 15:19
03:18
03:24
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 23.05.2022 | 12:11
01:42
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı "Gönlümden geçen..." | Video 23.05.2022 | 10:22
00:57
Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video 22.05.2022 | 17:03
03:49
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 22.05.2022 | 15:55
02:17
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
00:51
01:03
04:21
01:25
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası medya gününde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu ve Derya Cebecioğlu, özel açıklamalarda bulundu. Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu ve Derya Cebecioğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda ve sonrasında kendilerine büyük bir ilgi gösterildiğini ve bundan dolayı çok gururlu olduklarını dile getirdi.