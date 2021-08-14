Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası medya gününde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu ve Derya Cebecioğlu, özel açıklamalarda bulundu. Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncuları Hande Baladın, Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu ve Derya Cebecioğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda ve sonrasında kendilerine büyük bir ilgi gösterildiğini ve bundan dolayı çok gururlu olduklarını dile getirdi.