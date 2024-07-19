Film sahnelerini aratmadı: Kilometrelerce kaçan şüpheliler böyle yakalandı | Video
Bursa'da polis ekipleri şüpheli Tofaş Şahin marka bir otomobile ‘dur' ikazında bulundu. Polisin ısrarlı ikazlarına rağmen, 22 yaşındaki sürücü ve 4 arkadaşı bulundukları otomobille kilometrelerce kaçtı. Ekipleri peşine takan sürücü, yaklaşık 10 kilometre sonra yolun kesilmesiyle yakalandı. Gözaltına alınan gençlerin, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.
YAKALANMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaklaşık 10 kilometre takip edilen ve Ankara yolu Otosansit Kavşağı'ndan dönen araç Duaçınarı bölgesinde kıstırıldı. Şüpheli gençlerin önünü polisin kovaladığını gören bir vatandaş aracıyla kesti. Ekiplerin aracı sıkıştırmasıyla 5 şüpheli, kıskıvrak yakalanırken, o anlar film sahnelerini aratmadı. Gözaltına alınan sürücü Ali Eren Ş.'nin daha önce 2 kez alkolden ehliyetinin geri alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, sürücüye 50 bin lira idari ceza kesildi.
Toplam 5 şüpheli detaylı sorgulama yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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