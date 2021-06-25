Video Yaşam Film sahnelerini aratmayan gasp: Yarım milyon lira var sanıp silahla vurdular | Video

Film sahnelerini aratmayan gasp: Yarım milyon lira var sanıp silahla vurdular | Video

Film sahnelerini aratmayan gasp: Yarım milyon lira var sanıp silahla vurdular | Video
25.06.2021 | 11:50

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Çağlayan’da motosiklet ve plakası mavi bantla kapatılmış bir kapalı kasa minibüsle bankaya giden adamı takibe alan 6 gaspçı, yarım milyon lira çektiğini zannettikleri adamı tünelde önünü keserek önce silahla vurdu ardından da 7 bin lirasını gasp etti.

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Olaydan sonra kaçan gaspçılar, olaya şahit olan bir vatandaşın aldığı görüntü kaydı ihbarını da değerlendiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalandı. Film sahnelerini aramayan korku dolu o anları ise cep ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi üzerindeki Çağlayan Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akşam saatlerinde banka ATM'sine giden Aydın Y., buradan 7 bin lira çekti. Y. ardından aracına binerek evine gitmek üzere yola koyulduğu esnada tünel girişinde önü, plakası mavi bantla kapatılmış kapalı kasa minibüs ve motosikletli tarafından kesildi. Araçtan inen bir şahıs Y.'yi silahla ateş açarak omzundan yaraladıktan sonra diğer şahısta 7 bin lirasını gasp etti. Yaşananlar ise cep ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE VURDULAR, SONRA GASP ETTİLER
Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gasp olayına karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olaya şahit olan bir vatandaşın şüphe üzerine kayda aldığı görüntüyü de temin ederek çalışmaları derinleştirdi. Teknik takip incelemesi de yapan Kağıthane polisi, kapalı kasa minibüsün 34 SG 4237 plakalı olduğunu belirledi.

PLAKAYI MAVİ BANTLA KAPATMIŞLAR
Bunun üzerine minibüsün kayıtlı olduğu şirketi bulan ekipler, sürücünün "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan emniyette kaydı olan Murat U. (30) olduğunu tespit etti. Şahıs Talatpaşa Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kullanılan minibüs de ele geçirildi. İfadesi alınan U., olayı 6 kişiyle birlikte Perşembe günü planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf etti. Aracın plakasını mavi bantla kapattığını söyleyen U., yüklü miktarda para olduğunu zannettikleri şahsı tünele kadar takip ettikten sonra burada ateş ederek gasp ettiklerini ifade etti.

KAĞITHANE POLİSİ GASPÇILARI AYNI GECE YAKALADI
Bunun üzerine çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp olayına karışan Fikri Ö. (23), Oğuzhan K. (23), "kasten yaralama" suçundan kaydı olan Tayfun K. (19), Kazım Can G. (18) ve Ömer Y.'yi (18) adreslerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Fikri E.'nin evinde olayda kullandığı tabanca, Tayfun K.'nın evinde ise olayda kullanılan kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, konuyu kendilerinin gerçekleştirdiğini ve şahısta yüklü miktarda para olduğunu düşündüklerini itiraf etti.

6 GASPÇI TUTUKLANDI
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürülen 6 gaspçı burada sorgulanarak ifadesi alındı. Emniyette "silahlı gasp", "silahla yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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