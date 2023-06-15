Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada! Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu | Video
Sultangazi'de yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan bir sürücüyle karşı yöne geçen başka bir sürücü arasında kavga çıktı. Öfkeli sürücü aracından inerek eliyle otomobilin camını kırdı. Diğer sürücü ise otomobilin üzerinden atlayarak kavga ettiği şahsı yumruk yağmuruna tuttu. Kavga anları oradan geçen otomobilin kamerasına yansıdı.
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