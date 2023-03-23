Film sahnelerini aratmayan kuyumcu soygunu kamerada | Video 23.03.2023 | 16:25 Başakşehir’de sahur nedeniyle uyandığında dükkanının kameralarına bakan işyeri sahibi, soyulduğunu fark etti. Şans eseri soyulduğu öğrenilen işyerinin güvenlik kameraları tarafından ise film sahnelerini aratmayan soygun anı saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir'de bir kuyumcuda gerçekleşti. Akşam saatlerinde işyerini kapattıktan sonra evine giden işletme sahibi Osman Şat sahur vakti uyandığı esnada cep telefonundan işyerini kontrol etmek istedi. Güvenlik kameralarını izlediğinde işyerinin soyulduğunu fark eden Şat hızla dükkanına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Gece saatlerinde Başakşehir'deki güvenlikli site içerisindeki kuyumcu dükkanına motosiklet ile yaklaşan 4 kişiden ikisi işyerinin kepenk ve kamera sistemini deaktif ettikten sonra içeriye girdi ve ürünleri çuvallara koymaya başladı. İçeride hırsızlık anı devam ederken kapıda bekleyen diğer iki kişi ise motosikletleri hazır şekilde tutarak kaçış planını hazırladı. Kuyumcu dükkanında bulunan rafları elleri ile kırarak çalan hırsızlar beraberindeki 15 milyon Türk lirası değerinde olan ziynet eşyaları bulunan 2 çuvalla olay yerinden hızla uzaklaştı. Film sahnelerini aratmayan anlar saniye saniye görüntülendi.Yaşadıklarını anlatan işletme sahibi Osman Şat, "Burası güvenlikli bir site diye biz buraya güvenlik ücreti ödüyoruz ama ben işyerimin soyulduğunu şans eseri telefonuma bakarak öğreniyorum. Görevini yapmayan herkesten şikayetçi olacağımı söylemek istiyorum. Gece sahura kalktığım vakitte telefonumdan kontrol etmek için baktım kameraya dükkanın dağınık olduğunu gördüm ve hızla buraya geldim. Benim 20 senelik emeğimi 3 dakikaya sığdırmışlar yaşadıklarımı kelimeler ile anlatamıyorum şuanda çok duygulanıyorum. Bizim alarm ve güvenlik sistemlerimiz son sistem nasıl oldu anlamadım" ifadelerini kullandı.Aynı Mahallede kuyumcu esnafı olan Mecit Ercan'ın da eşi işyerindeyken gelen bir grup tarafından kuyumcusu soyulmuş ve darp edilmişti, mahkeme süreci devam ederken yaşananlar ile ilgili konuşan Ercan, "Benim de işyerim aynı bölgede bizde soygun yaşadık 5 kişi tarafından 3 tanesi yakalandı ikisi ise yurtdışına kaçmış durumda. Eşkallere ulaşmada yaşanan problemlerden dolayı bulunmaları uzun sürüyor. Tekrar aynısının yaşanması bizi de yine tedirgin etti. Özellikle bu bölge kaçış güzergahı noktasından uygun olduğu için buraların tercih edildiğini düşünüyorum. Bizim ürünlerimiz hala bulunamadı bizim de mesleğimiz bu olduğu için destek veren arkadaşlarımıza borcumuzu ödeyerek işimizi yapmaya çalışıyoruz. Meslektaşlarıma önerim tezgahta ürün bırakılmaması ve güvenlik görevlisi temin edilmesidir" şeklinde konuştu.