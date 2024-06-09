Film sahnesi gibi olay: Kilometrelerce geri geri giden otomobil, görenleri şaşkına çevirdi | Video
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kilometrelerce geri geri giden otomobil, trafiği tehlikeye soktu. Film sahnelerini aratmayan olayda, geri giden aracı görenler şaşkına döndü.
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