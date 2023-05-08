Video Yaşam Fındık büyüklüğünde yağan dolu fındığa zarar verdi | Video
Fındık büyüklüğünde yağan dolu fındığa zarar verdi | Video

Fındık büyüklüğünde yağan dolu fındığa zarar verdi | Video

08.05.2023 | 19:36

Giresun’un yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde 20 dakikayı bulan fındık büyüklüğündeki dolu yağışının fındıkta hasara yol açtığı ifade edildi.

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