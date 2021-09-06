Fındık hırsızı domuz köylülerin maskarası oldu
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Ordu’da fındık bahçesine giren domuz çamura saplandı. Fındıkları yemeye çalışan domuz ile çiftçinin arasından yaşananlar komik anlara sahne oldu.