Fındıktan eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı | Video
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde fındık topladıktan sonra eve dönen ailenin içerisinde bulunduğu traktör devrildi. Meydana gelen kazada yaralı sürücünün annesi hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu da yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü T.Ç., eşi F.Ç. ve G.Ç. ile B.Ç. isimli iki çocuğu ise sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.