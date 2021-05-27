Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Finike’de görenleri şaşırtan muhteşem doğa olayı | Video 27.05.2021 | 14:43
01:02
00:13
Bursa’da feci kaza | Video 27.05.2021 | 14:23
00:32
İstanbul'da Afgan gasp çetesine operasyon; 9 gözaltı 27.05.2021 | 10:45
03:27
Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada 27.05.2021 | 14:10
00:40
Bingöl’de karayolunda taşlı sopalı kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 14:03
00:52
Yeni görüntüleri ortaya çıkan marketteki tacizci yakalandı | Video 27.05.2021 | 13:54
01:01
Motosiklette "koyun koyuna" yolculuk kamerada | Video 27.05.2021 | 12:46
00:49
Bakkaldan cips çalan karga kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
00:43
Gaziosmanpaşa'da dehşet! Bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video 27.05.2021 | 12:36
01:27
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla böyle vurdu | Video 27.05.2021 | 12:10
00:53
Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 27.05.2021 | 12:10
02:17
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 27.05.2021 | 11:49
00:50
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 27.05.2021 | 11:36
03:12
02:56
12:09
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 27.05.2021 | 11:04
02:20
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 27.05.2021 | 10:53
01:20
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 10:53
Antalya’da gece saatlerinden bu yana dağların üzerine çökmüş olan beyaz bulutları görenler hayrete düştü. Gizemi çözülemeyen doğa olayını ise cep telefonu kamerasına kayıt eden vatandaş, bulutlara bakıp, "Yılan gibi kıvrılıp gidiyor. Hayır olsun İnşallah" dedi.
Finike ilçesine bağlı Kızılca ve Karşıyaka Mahalleleri üzerine dün geceden itibaren çöken bulutlar, görenleri şaşırtıyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgara rağmen dağılmayan bulutların çıkış nedeni bilinmiyor. Oluşan garip doğa olayını ise vatandaşlar cep telefonları ile çekerek kayıt altına alıyor. Cep telefonu kamerası ile bulutları kayıt altına alan vatandaş bulutların yılan gibi kıvrıldığını söyleyip, "Şöyle bir hava akımı var, bulutları ilk defa görüyorum. Korkutucu ve ürkütücü. Yılan gibi kıvrılıp gidiyor. Hayır olsun İnşallah" diye konuştu.