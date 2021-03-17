Firardayken AVM’yi soymaya çalıştı! Soygun girişiminde suçüstü yakalandı!

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gece Bekçileri; gece saatlerinde Silivri’deki bir alışveriş merkezinde bulunan elektronik eşya mağazasına dört kişinin girmeye çalıştığını tespit etti. Şüphelilerden 1’i kaçarken yakalandı. Yakalanan şüphelinin beş yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve geçmişte işlediği yedi farklı suçtan ötürü arandığı ortaya çıktı. O firari tutuklandı. Şüphelilerin olay yerine gelişleri ve kaçma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 16 Mart Salı gecesi saat 03.20 sıralarında İstanbul'un Silivri İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle üzerindeki Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri; alışveriş merkezinin girişinde bulunan ve dış cephesi caddeye bakan elektronik eşya mağazasına dört kişinin soygun girişiminde bulunduğunu gördü. Gece Bekçileri hemen olaya müdahale etti. Şüpheliler kaçmaya başladı.

7 FARKLI SUÇTAN ARANMASI ÇIKTI

Şüphelilerin olay yerine gelişleri ve kaçma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Yaşanan kovalamaca sonucunda H.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 5 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve geçmişte işlediği 7 farklı suçtan ötürü arandığı belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari H.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Beyaz bir araca binerek olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.