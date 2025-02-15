Firari cinayet zanlısının yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.02.2025 | 13:36 Ankara’da arkadaşını öldüren firari zanlının yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

27 Kasım 2024 günü, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesindeki bir evde, 40 yaşındaki Murat Akbaş, jandarma ekipleri tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucu cinayeti işleyenin Akbaş'ın arkadaşı Muhammet Can Türkcan (29) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Yenimahalle'de olduğu belirlenen Türkcan, polis tarafından yakalanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Cinayet zanlısının yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.