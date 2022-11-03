Firari Danıştay üyesine gece operasyonu! Teröristbaşı Gülen’in talimatıyla oy kullanmıştı | Video

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütünün firari üyelerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda önemli bir isim daha yakalandı. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in talimatıyla Danıştay’daki kararlara imza atan örgüt üyelerinden Danıştay eski üyesi İbrahim Aliusta, Ankara’da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Aliusta, Kimse Yok Mu Derneği, Sakarya Şeker Fabrikası ve örgüt üyesi olmayan hakimin ihraca itiraz kararlarında FETÖ talimatıyla hukuka aykırı attığı imzalarla biliniyordu.

Son dakika haberi: FETÖ/PDY Terör örgütü üyelerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda örgütün yüksek yargıda görev yapan önemli bir isim daha saklandığı evde yakalandı. Danıştay üyesi olarak görev yaparken KHK kapsamında kamu görevinden ihraç olan, Danıştay içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü adına etkin faaliyet yürüten İbrahim Aliusta'nın saklandığı ev tespit edildikten sonra gece operasyon düzenlendi.

GECE BASKINIYLA YAKALANDI

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun ardından Danıştay eski üyesi İbrahim Aliusta, saklandığı adreste gözaltına alındı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016 yılında verdiği Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya yönelik silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıldır aranan Aliusta, tutuklandı.

FETÖ TALİMATIYLA KARARLARI İMZALADI

Danıştay eski üyesi İbrahim Aliusta'nın örgüt talimatıyla yaptığı eylemleri Danıştay eski üyesi Vahit Bektaş anlatmıştı. Bektaş, kritik kararlardan önce Danıştay'da örgüt adına en etkin kişi olan eski 1. Daire Üyesi Galip Tuncay Tutar'ın FETÖ üyelerini ziyaret ettiğini anlatan Bektaş, "bu kişiden bana bir talep geldiğinde bunun FETÖ adına geldiğini anlardım" demişti.

DERNEK, FABRİKA VE HAKİM KARARI

Danıştay'daki diğer FETÖ mensuplarıyla birlikte hareket ettiklerini itiraf eden Bektaş ifadesinde, 2012-2016 yılları arasında Danıştay İdari Davalar Daireler Kurulu'nda görev yaptığını, bu dairede görev yapan diğer FETÖ'cülerin Şaban Işık, İbrahim Aliusta, Halil Çırak, Mehmet Çelik ve Orhan Boyraz olduğunu belirtmişti. İfadesinde FETÖ'nün müdahale ettiği dosyalara örnekler veren Bektaş, 2014'te Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 'izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar' listesinden çıkarılan kimse Yok Mu Derneği'ne ilişkin verilen kararın yapılan itiraz üzerine İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldiğini, Derneğin FETÖ'ye yakın olduğunu bildiklerini, örgüt mensubu olan İbrahim Aliusta, Bülent Olcay ve kendisinin tedbir kararı kaldırılmaması yönünde oy kullandıklarını itiraf etmişti. Bektaş, bu karar gibi Sakarya Şeker Fabrikası'na verilen para cezası ile Adalet Akademesi'nde hazırlık eğitimine 2 gün gelmediği için memuriyet görevine son verilen hakim adayı G.T. hakkında verilen karara ilişkin de örgüt talimatıyla hukuka aykırı karar verdiklerini itiraf etmişti. Hakim G.T FETÖ'den arındırılan yargıda yeniden dava açarak kazanmış, ardından HSK'nın 2016 Kasım kararnamesiyle hakim olarak atanmıştı.