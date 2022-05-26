Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün oluşturduğu özel ekip, firari FETÖ’cülerin izini sürerek tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor. 3 yıldır aranan firari KOSGEB Başkanlık Müşavirliğinde görevli Metin Bağdat kılık değiştirerek tanınmaz hale geldiği ortaya çıktı. Özel ekip tarafından adresi tespit edilen Bağdat yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari üyelerini yakalamaya yönelik kurmuş olduğu özel ekip başarılı bir operasyona daha imza attı.

FİRARİ FETÖ'CÜ TANINMAZ HALDE YAKALANDI

Aranma kararı bulunan ve 3 yıldır firari olan KOSGEB Başkanlık Müşavirliğinde görevli Metin Bağdat kılık değiştirerek tanınmaz hale geldiği ortaya çıktı. Özel ekip FETÖ'cünün izini sürerek Çankaya'da saklandığı adresini tespit etti. Adım adım takibe alınan Bağdat saklandığı evinden çıkmasının ardından gözaltına alındı. Ankara emniyetine getirilen Bağdat'ın ifade işlemleri devam ediyor.