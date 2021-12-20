Video Yaşam Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı | Video
Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı | Video

Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı | Video

20.12.2021 | 13:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı | Video 00:33
Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı | Video 20.12.2021 | 13:54
Kuzine soba içinden uyuşturucu çıktı! | Video 02:17
Kuzine soba içinden uyuşturucu çıktı! | Video 20.12.2021 | 13:35
Barajda cansız bedeni bulunmuştu: Mezarlık başında ağlarken anlayacaksınız kaybetmenin ne demek olduğunu | Video 02:52
Barajda cansız bedeni bulunmuştu: "Mezarlık başında ağlarken anlayacaksınız kaybetmenin ne demek olduğunu" | Video 20.12.2021 | 13:42
Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’in sözleri damga vurdu: Karımın çenesinden çok yoruldum! | Video 15:32
Esra Erol'da TikTok fenomeni Muzaffer'in sözleri damga vurdu: Karımın çenesinden çok yoruldum! | Video 20.12.2021 | 12:55
Muharrem Sarıkaya’nın saldırısına maruz kalan Ahmet Demir canlı yayında yaşadıklarını anlattı | Video 01:58
Muharrem Sarıkaya’nın saldırısına maruz kalan Ahmet Demir canlı yayında yaşadıklarını anlattı | Video 20.12.2021 | 13:14
Şanlıurfa’da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi | Video 00:44
Şanlıurfa'da piyasa değeri 2 milyon dolar olan tarihi eser ele geçirildi | Video 20.12.2021 | 12:58
Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi | Video 00:28
Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi | Video 20.12.2021 | 12:01
Servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi | Video 01:23
Servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi | Video 20.12.2021 | 12:01
Cansız bedeni bulunan Şerifa’nın ön otopsisi belli oldu | Video 02:27
Cansız bedeni bulunan Şerifa'nın ön otopsisi belli oldu | Video 20.12.2021 | 12:37
İzzet Altınmeşe’nin hayatını kaybeden oğlu Ali Murat Altunmeşe İstanbul’a uğurlandı | Video 01:42
İzzet Altınmeşe'nin hayatını kaybeden oğlu Ali Murat Altunmeşe İstanbul'a uğurlandı | Video 20.12.2021 | 12:28
Mersin’de tepki çeken görüntü! Aracının arkasına köpeği bağlayıp... | Video 00:11
Mersin’de tepki çeken görüntü! Aracının arkasına köpeği bağlayıp... | Video 20.12.2021 | 12:28
Kara yakalanan çobanların sürüleri ile göçü böyle görüntülendi | Video 02:21
Kara yakalanan çobanların sürüleri ile göçü böyle görüntülendi | Video 20.12.2021 | 12:28
ATV Müge Anlı canlı yayın izleme ekranı: 20 Aralık 2021 Pazartesi atv canlı yayın Müge Anlı izle 14:34
ATV Müge Anlı canlı yayın izleme ekranı: 20 Aralık 2021 Pazartesi atv canlı yayın Müge Anlı izle 20.12.2021 | 11:51
Ece Ronay’dan flaş Mehmet Ali Erbil açıklaması: Dekolteyle aramadım! Davadan geri adım atmayacağım | Video 04:03
Ece Ronay'dan flaş Mehmet Ali Erbil açıklaması: "Dekolteyle aramadım! Davadan geri adım atmayacağım" | Video 20.12.2021 | 11:24
Kar temizleme çalışması yapan greyderi gören domuz sürüsünün kaçış anı kamerada | Video 00:22
Kar temizleme çalışması yapan greyderi gören domuz sürüsünün kaçış anı kamerada | Video 20.12.2021 | 11:10
Müge Anlı’da son dakika: Mülkiye Kazan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! Esrarengiz olayda flaş gelişme 17:45
Müge Anlı'da son dakika: Mülkiye Kazan'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Esrarengiz olayda flaş gelişme 20.12.2021 | 11:14
İstanbul’da iki adrese kaçakçılık operasyonu! Binlerce tarihi eser bulundu | Video 00:45
İstanbul'da iki adrese kaçakçılık operasyonu! Binlerce tarihi eser bulundu | Video 20.12.2021 | 11:09
Müge Anlı canlı izle: 20 Aralık 2021 Pazartesi atv izle! Esrarengiz olay Müge Anlı’da... Mülkiye Kazan’a ne oldu? 17:45
Müge Anlı canlı izle: 20 Aralık 2021 Pazartesi atv izle! Esrarengiz olay Müge Anlı'da... Mülkiye Kazan'a ne oldu? 20.12.2021 | 10:58
Bitlis Tatvan’da yoğun kar yağışı | Video 01:17
Bitlis Tatvan'da yoğun kar yağışı | Video 20.12.2021 | 10:28
Son Dakika: Adana’da kaçırdıkları genci saatlerce darp edip elektro şok veren şahıslar yakalandı! | Video 02:32
Son Dakika: Adana'da kaçırdıkları genci saatlerce darp edip elektro şok veren şahıslar yakalandı! | Video 20.12.2021 | 10:33

Konya’da hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki dolaba yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Konya'da yağma, hırsızlık gibi 27 suç kaydı olan ve bu suçlardan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 15 gün süren teknik ve fiziki takibinin neticesinde, şüphelinin kaldığı yerin belli olmadığı ve çok sayıda ikamet değiştirdiği tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Burak K'nin Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde bir evde kaldığını belirledi. Adrese yapılan operasyonda ekipler şahsı dolabın arkasına yapılan gizli bölmede yakaladı. 36 yıl hapis cezası bulunan Burak K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA