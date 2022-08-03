Video Yaşam Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video

Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video

03.08.2022 | 11:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Görüntüler ortaya çıktı! Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci dövüp polise götürmüştü | Video 05:34
Görüntüler ortaya çıktı! Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci dövüp polise götürmüştü | Video 04.08.2022 | 09:17
Kars’ta gökyüzü kızıla büründü | Video 02:27
Kars’ta gökyüzü kızıla büründü | Video 04.08.2022 | 09:12
Zonguldak’ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı | Video 03:14
Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı | Video 04.08.2022 | 08:34
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonu kamerada. Zehir tacirlerinin zulası patladı | Video 02:06
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kamerada. Zehir tacirlerinin zulası patladı | Video 04.08.2022 | 08:57
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 03:28
Yüksekova’da ‘Yarım Ay’ hayran bıraktı | Video 04.08.2022 | 08:48
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı | Video 00:31
Maske takmadı hastaneyi birbirine kattı | Video 04.08.2022 | 08:48
Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video 00:59
Ankara’da motosikletli kurye yol çalışmasında açılan çukura düştü: O anlar kameralara yansıdı | Video 04.08.2022 | 08:31
Sultangazi’de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi | Video 02:52
Sultangazi’de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi | Video 04.08.2022 | 08:32
KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 02:22
KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın 04.08.2022 | 01:49
“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum” | Video 01:28
“Bana hurma getirdiler, Mekke’ye gitmiş kadar mutlu oldum” | Video 03.08.2022 | 16:52
İstanbul’da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video 07:53
İstanbul'da AEDES alarmı! İlaçlama işe yaramıyor, ısırdığı yerde yara oluşuyor! AEDES sivrisineği virüs mü taşıyor? | Video 03.08.2022 | 16:36
Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video 02:06
Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video 03.08.2022 | 16:30
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi | Video 02:49
Göz kaşıntısı şikayeti ile gitti kanser olduğunu öğrendi | Video 03.08.2022 | 12:47
Avcılar’da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video 02:52
Avcılar'da sokak ortasında köpeğe vuran kişi kamerada | Video 03.08.2022 | 12:46
Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 00:24
Koca ineği otomobilin bagajında taşıdılar | Video 03.08.2022 | 12:47
Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 01:57
Aynı günde 4 yeri soydular, 2 saat sonra yakalandılar | Video 03.08.2022 | 11:57
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video 00:14
Firari solüsyoncu yakayı ele verdi! 650 bin lirayı 3 milyon yapacağız diyerek dolandırmışlardı | Video 03.08.2022 | 11:56
Elazığ’da varil içerisinde kenevir ele geçirildi | Video 01:44
Elazığ'da varil içerisinde kenevir ele geçirildi | Video 03.08.2022 | 11:54
Kod adı: Çukur! 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler | Video 03:28
Kod adı: Çukur! 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler | Video 03.08.2022 | 11:51
Tarabya’da feci ölüm! Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı | Video 03:17
Tarabya'da feci ölüm! Villanın çatısından düşüp demire böyle saplandı | Video 03.08.2022 | 11:14

İstanbul'da 2 Kamerunlu yine Solüsyonla parayı çoğaltıyoruz diyerek bir iş adamını dolandırmıştı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Kamerunlunun sözlerine inanan  ve 35 bin Euro'yu 150 bin Euro yaptım zanneden iş adamı Hasan Ö. paraların sahte olduğunu anlayınca savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçip Hasan Ö. ile bir plan yaptı. Hasan Ö. dolandırıcılar ikinci bir buluşma ayarladı. Dolandırıcılık polisi şüphelileri suçüstü gözaltına almıştı. Polis aranan üçüncü firari Gineli Junior S.’yi de gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beyoğlu'nda asansör işi yapan Hasan Ö.'ye geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir iş teklifi geldi. İddiaya göre yazan kişi yurtdışından gelmiş ve asansör yaptırmak istiyordu. Hasan Ö. sonradan Kamerunlu olduklarını öğrendiği iki kişi ile Taksim'de bir otelde buluştu. Bu buluşma sırasında şahıslar kendisine ellerinde yurtdışından getirdikleri yüklü miktarda Euro olduğunu ancak bu paranın boyalı olduğunu sadece Solüsyon ile çözüldüğünü belirttiler.

35 BİN EURO'YU 150 BİN EURO YAPACAĞIZ DEDİLER
Ellerinde siyah boyaya boyanmış sahte Euroları gösterip içinden gerçek olan bir tanesini bir sıvıya batırdılar. Ardından o Euro gerçek bir 100 Euro oldu, iddiaya göre Hasan Ö. çantanın devamındaki paralarında aynı olduğunu düşünüp o Euro'ların da Solüsyonla çoğalacağına inandı. Dolandırıcılar kendisinden 35 bin Euro isteyip 150 bin Euro vereceğiz dediler. Solüsyonculara paralarını kaptıran Hasan Ö. dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa gitti.

2 KİŞİ YAKALANMIŞTI
Savcılık talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Dolandırıcılık Masası ekipleri, Hasan Ö. ile irtibaa geçti. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Ayarlanan buluşmada sahte paralar ortaya çıkınca polis suçüstü baskın yaptı. 2 şüpheli Cyrus D.B. ve Francis C: gözaltına alındı. İki şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

3. KİŞİ GİNELİ ÇIKTI
Dolandırıcılık masası ekipleri bu olaya karışan 3. Kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Gineli Junior S.'de gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA