Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
03:07
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 02.12.2021 | 11:18
02:10
03:17
Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 02.12.2021 | 11:16
01:30
Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video 02.12.2021 | 11:14
05:39
00:27
Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 02.12.2021 | 11:19
03:12
06:24
06:05
06:05
00:21
Başakşehir'de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 02.12.2021 | 10:55
02:13
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02.12.2021 | 10:50
02:35
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02.12.2021 | 10:50
04:38
Bodrum katta öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı | Video 02.12.2021 | 10:45
03:45
02:43
Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02.12.2021 | 10:50
02:16
İstanbul'da otelci çift katledilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.12.2021 | 10:54
02:13
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video 02.12.2021 | 10:45
Denizli’de uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl ceza alan hükümlü, bir süre devam eden firarının ardından evine döndüğü gün JASAT’ın operasyonu ile yakalandı. Tutuklama kararı sonrası şok yaşayan hükümlü, “Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim” sözleriyle kendisine kızdı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "Hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Sabri G'nin bir sürelik kaçışının ardından yeniden Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki adresine geldiği belirlendi. Sabri G., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sakladığı adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
TUTUKLANINCA EN ÇOK KENDİSİNE KIZDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri döndüğü gün yakalanıp cezaevine gönderilen Sabri G., tutuklama kararının ardından en çok kendisine kızdı. Adliyeden çıkarken halen kararın şokunu yaşayan Sabri G'nin "Ne olduğunu bilmiyorum ben. Ne oldu böyle. Şok oldum ben. Şaşırdım ben. Ben kendim geldim, kendi ayaklarımla geldim" şeklindeki serzenişte bulundu.
JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Süleyman G.'de (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.