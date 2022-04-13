Fırının kapısını açık buldular, kasadan para çaldılar | Video

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BEYLİKDÜZÜ'nde, sabahın erken saatlerinde sokakta yürüyen 2 genç kız, fırının kapısının kilitlenmediğini fark edince içeri girerek kasadan para çaldı. Kasadaki paralardan sadece 200 lirasını alarak uzaklaşan şüphelilerin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı
"2 KÜÇÜK KIZ, GİRİYOR VE KASAYI SOYUYOR"
Yaşanan hırsızlığı anlatan dükkan sahibi Mülkiye Yavuz, "2 küçük kız, giriyor ve kasayı soyuyor. Benim üzüntüm giden para da değil. Bu olay beni üzdü. Küçücükler. Gecenin 4'ünde dışarıdalar. Ne diyeyim ki. Yaşları küçük. 200 lira kadar almışlar. Para önemli değil. Benim için önemli olan o kız çocuklarının o saatte ne işleri var orada" dedi.