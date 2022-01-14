Fırtına lüfer getirdi... Kar, balık tezgahlarını şenlendirdi | Video

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Geçtiğimiz günlerde Marmara ve Karadeniz’de etkili olan fırtınanın geçmesiyle balıkçılar denize açılmaya başladı. Balıkçıların ağına en çok takılan balık ise lüfer oluyor.
Marmara ve Karadeniz'de birkaç gün önce etkili olan fırtına, balıkçıların denize açılmasını olumsuz etkilemişti. Fırtına dinince balıkçılar denizlere açılmaya başladı. Balıkçıların denize açılmasıyla birlikte balık tezgahlarında da balık çeşitliği görülüyor. Tezgahlarda en çok görülen balık ise lüfer oldu. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda lüferin tanesi 60-70 liraya satılırken, hamsi 35 liraya, palamut 50-60 liraya satılıyor.
''KARDA YAĞMAYA BAŞLAYINCA BALIKLAR YÜZEYE ÇIKTI''
Balık tezgahlarında bereket olduğunu belirten balıkçı Samet Balyemez, ''2 gün önce fırtına vardı, balıkçılar denize açılmakta zorluk yaşıyordu. Fırtınanın dinmesiyle balıkta bolluk olmaya başladı. Karda yağmaya başlayınca balıklar yüzeye çıktı. Fırtına varken lüferin tanesi 150 liraydı, şu an havaların düzelmesiyle 60-70 liraya kadar düştü. Vatandaş en çok hamsi, istavrit, çinekop, lüfer balıklarına talep gösteriyor. Tezgahlarda bereket var. Balık bol gelmeye başlarsa fiyatlar düşecektir'' dedi.
Selim Albayrak isimli balıkçı ise, ''Şu anda lüfer bolluğu var. Hamsi, istvrit, çipura, levrek tezgahlarda en çok tercih edilen balıklar. Çeşitlilik var ama balıklar kısıtlı geliyor. Çinekop 70 liraya kadar çıktı. Fiyatlar şuanda dengelendi, düşmesini beklemiyorum'' diye konuştu.