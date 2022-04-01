Video Yaşam Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi! Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu | Video
Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi! Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu | Video

Fırtına Manisa'yı savaş alanına çevirdi! Çatıdan kiremit düştü, yaralanmaktan son anda kurtuldu | Video

01.04.2022 | 14:54

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı Manisa'da etkili oluyor. Şehirde çok sayıda binanın çatısı uçarken bir okulun patlayan pencere camları 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

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Manisa'da etkili olan fırtına ve Afrika kaynaklı toz taşınımı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Saat 10.30 sıralarında başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde çok sayıda binanın çatısı uçtu, kiremitler araçlara zarar verdi. Bazı ağaçlar kırılırken Şehzadeler ilçesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken kimileri demir parmaklıklara tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.

SANİYELERLE KİREMİT PARÇASINDAN KURTULDU
Bazı binaların dış kaplamalarının da zarar gördüğü fırtına nedeniyle bir sokakta çatıdan düşen kiremitlerden çok sayıda insan son anda kurtuldu. Fırtına sırasında sokaktaki kaldırımda oturan esnaf ve vatandaşlar gürültüyle son anda dükkanlarının içine geçerek yaralanmaktan kurtulurken park halindeki 4 araç kiremitlerden zarar gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan kiremit düşme anında bir vatandaşın sadece saniyelerle kurtulduğu görüldü. Olayın görgü tanığı bir esnaf müşterileriyle kaldırımda otururken biranda fırtınanın kuvvetini artırdığını ve çatının hareketlenerek kiremitlerin aşağıya düşmeye başlamasıyla birlikte kaçıştıklarını belirterek, "Belliydi zaten bir sıkıntı olacağı. Aşırı bir rüzgar geldi. Arkadaşlar dışarıda çay içiyordu onlarda kaçıştı saniyelerle çocuklar kendilerini kurtardı. Allah'tan cana bir şey gelmedi. Bir kaç araç hasar gördü. Biz de insanları korumaya çalıştık insanları yaklaştırmamaya çalıştık. Allah'a şükür can kaybı olmadı" dedi.

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