Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada | Video
Tekirdağ’da çıkan fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinin sebep olduğu yangının görüntüleri ortaya çıktı.
Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
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