Fırtınada uçan çatı araçların üzerine düştü | Video
Giresun'un Görele ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, belediye düğün salonunun çatısını yerinden söktü. Çatının park halindeki araçların üzerine devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:51
00:53
01:12
Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti | Video 24.11.2024 | 08:43
00:41
Fırtınada uçan çatı araçların üzerine düştü | Video 24.11.2024 | 08:43
02:07
Edirne'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 24.11.2024 | 08:43
01:20
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı: Kar yağışı devam ediyor | Video 24.11.2024 | 08:43
01:15
İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarpmaktan son anda böyle kurtuldu 23.11.2024 | 17:04
00:18
Beklenen kar yağışı Kocaeli'ne geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü 23.11.2024 | 16:57
01:41
Bandırma'da iş arkadaşları arasında bıçaklı kavga kamerada 23.11.2024 | 16:10
02:16
Osmaniye'de cami imamı ve müezzin darp edildi 23.11.2024 | 16:08
06:33
İstanbul'da Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı etkili oluyor 23.11.2024 | 13:47
06:37
İzmir'de çivili sopalı ev sahibi dehşeti kamerada! 23.11.2024 | 13:24
11:08
SON DAKİKA | İstanbul'da kar yağışı başladı! 23.11.2024 | 12:48
04:10
İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına 23.11.2024 | 11:42
00:46
02:09
00:11
Cinayetten kaçış iki yıl sürdü: Kırıkkale’de yakayı ele verdi 23.11.2024 | 10:07
02:19
Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını: Patlamalar peş peşe geldi 23.11.2024 | 08:59
01:25
Bursa'da şiddetli lodosa yenik düşen kamyonet evin salonuna girdi 23.11.2024 | 08:55