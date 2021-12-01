Fırtınada uçurtma sörfü zor anlar yaşattı | Video

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İstanbul’da şiddetli fırtına 4 kişinin ölümüne neden olurken, Yeşilköy Sahili'nde uçurtma sörfü yapmak isteyenler zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle sudan çıkmak zorunda kalan sporcular uçurtmalarını indirmeye çalıştıklarında metrelerce havaya yükselirken arkadaşların yardımı ile güçlükle uçurtmalarını toparlayabildi.
Yeşilköy Sahili'nde rüzgarlı havalarda uçurtma sörfü yapan sporcular, şiddetli fırtınada yine toplandılar. Profesyonel ekipmanları ile sahilde hazırlandıktan sonra suyun üzerinde adeta uçarcasına sörf yaptılar. Yağmur ve fırtınanın giderek şiddetini arttırmasından dolayı sporcular sudan çıkmak zorunda kaldı. Bir çoğu uçurtmalarını toplarken zor anlar yasaması kameralara yansıdı. Bir sporcu uçurtmasını toplamaya çalıştığında sert rüzgar nedeniyle metrelerce havaya yükseldi. Uçurtmasının ipini bırakarak kurtulabildi. Arkadaşlarının yardımı ile uçurtmasını güçlükle toparladı.