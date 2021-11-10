Fırtınada yerinden çıkan tabela seyir halindeki otomobilin üzerine uçtu | Video

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Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtına kazaya yol açtı. Şiddetli fırtına dolayısıyla yerinden çıkan tabelanın seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Meteorolojinin fırtına uyarısı yaptığı Mersin ve ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bölgedeki sera ve ekili alanlarda olumsuzluğa yol açan fırtına, Erdemli ilçesinde de kazaya neden oldu. Erdemli- Silifke arasındaki D400 Karayolunun Narlıkuyu mevkiinde, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tabela, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Fren yapan araca arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişinin hafif yaralandığı kazada, her iki otomobilde de hasar oluştu. Fırtınanın bölgedeki etkisinin devam ettiği bildirildi.