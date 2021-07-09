Fırtınadan devrilen kavak ağacı karayolunu kapattı | Video
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kavak ağacı Yenice-Balıkesir karayoluna devrildi. Bir süre trafiğe kapanan yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.