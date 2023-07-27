Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti | Video
Bursa’nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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