Video Yaşam Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti | Video
Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti | Video

Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti | Video

27.07.2023 | 13:28

Bursa’nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İznik Mustafakemalpaşa mahallesinde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan olayda fırtına sonucu ağaçtan kopan dev bir dal otomobilin şoför koltuğu yanından inen minik çocuğu teğet geçti. O anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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