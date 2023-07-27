Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti | Video 27.07.2023 | 13:28 Bursa’nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İznik Mustafakemalpaşa mahallesinde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan olayda fırtına sonucu ağaçtan kopan dev bir dal otomobilin şoför koltuğu yanından inen minik çocuğu teğet geçti. O anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.