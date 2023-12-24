Fırtınadan uçan çatı otoparktaki araçların üstüne düştü | Video 24.12.2023 | 15:45 Rize’nin Ardeşen ilçesinde fırtınadan ötürü uçan çatı otoparkta bulunan araçların üstüne düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı verildi. Uyarının ardından Rize'de dün gece saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Rize Merkez ve ilçelerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesinde bir Binadan kopan çatı otelin önündeki otoparkta ki araçların üzerine düştü. Çatının düşme anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.