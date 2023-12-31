Flamingolar Van'ı çok sevdi | Video 31.12.2023 | 13:05 Van Gölü havzasının göçmen misafirleri flamingolar, bölgedeki sıcak hava ve avlanma yasağı sayesinde konaklama sürelerini uzattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her yıl çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve adeta kuş cennetini andıran Van Gölü havzası göçmen misafirleri, bölgedeki sıcak hava ve avlanma yasağı sayesinde konaklama sürelerini uzattı. Zengin kuş popülasyonuyla kuş cenneti olarak anılan Van Gölü Havzası çevresinde görülen flamingolar, kıyı şeridini adeta beyaza bürüdü. Türkiye'deki yaklaşık 450 kuş türünden 250'sine ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda konaklayan flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl ilkbahar aylarında Afrika ve İran'ın Urmiye Gölü'nden Van Gölü Havzasında konaklayan flamingolar, kış mevsimin gelmesiyle aynı güzergaha göç ediyorlar. Son yıllarda zaman zaman kış mevsiminde göç etmediği görülen flamingolar Gevaş Göründü sulak alanını mesken ettiler.