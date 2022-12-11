Florya sahilinde lodos etkisini gösterdi, denizde büyük dalgalar oluştu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da etkili olan lodos Florya sahilinde etkisini gösterdi, denizde büyük dalgalar oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için lodos ve fırtına uyarısı yaptı.