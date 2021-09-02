Video Yaşam Florya'da ters yöne giren sürücü böyle kaza yaptı | Video

Florya'da ters yöne giren sürücü böyle kaza yaptı | Video

Florya'da ters yöne giren sürücü böyle kaza yaptı | Video
02.09.2021 | 12:55

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Bakırköy Florya'da restoran çıkışı ters yöne dönen sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Akıl almaz kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde sabah saatlerinde bir sürücü, restoranın otoparkında caddeye ters yönden girmeye çalıştı. Bu sırada caddede seyir halinde bulunan araçlardan biri, son anda yaptığı manevrayla kazadan kurtuldu. Ancak Bülent Çelik isimli sürücünün kullandığı araçtan kaçamayarak otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelene itfaiye ekipleri Bülent Çelik'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik ve yanında bulunan bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü restoranın otoparkından caddeye ters yönde girmeye çalışıyor. Bu sırada cadde bulunan bir araç son anda kazadan kurtulurken, Bülent Çelik'in kullandığı araçla kazadan kurtulamayarak kafa kafaya çarpışıyor.

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