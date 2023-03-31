Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video
Bakırköy Florya’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında yolda bulunan bir başka aracın sürücüsü Melda Melis Aktürk "Araçlar yan yana giderken diğer yoldan araç ilk olarak bir araca çarptı o da yanında ki araca çarptı. Daha sonra araç takla atmaya başladı. O da karşı şeride geçerek kamyonete çarptı" diye konuştu.
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