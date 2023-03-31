Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 31.03.2023 | 13:42 Bakırköy Florya’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy Florya Yeşilköy Caddesi'nde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeye kontrolsüz şekilde çıkan Kaan S. yönetimindeki araç bu sırada ana yolda seyir halinde olan otomobile yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil aynı şeritte olan araca çarptı. Ardından taklalar atarak karşı şeritte seyir halinde bulunan Ergin Ö. kontrolündeki kamyonete ardından başka bir araca daha çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada takla atan aracın sürücüsü başından yaralanırken kamyonette sıkışan iki kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.Kaza sırasında yolda bulunan bir başka aracın sürücüsü Melda Melis Aktürk "Araçlar yan yana giderken diğer yoldan araç ilk olarak bir araca çarptı o da yanında ki araca çarptı. Daha sonra araç takla atmaya başladı. O da karşı şeride geçerek kamyonete çarptı" diye konuştu.