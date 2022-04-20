Fosforlu değnekçiye suçüstü! Park parası alırken yakaladılar | Video

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İstanbul’da açık yeşil renkli fosforlu bir yelek giyen ve araçlarını sokaklara park eden vatandaşlardan park parası alan bir değnekçi, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.