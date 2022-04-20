Fosforlu değnekçiye suçüstü! Park parası alırken yakaladılar | Video

İstanbul’da açık yeşil renkli fosforlu bir yelek giyen ve araçlarını sokaklara park eden vatandaşlardan park parası alan bir değnekçi, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi'nde "Korsan Otoparkçılık-Değnekçilik" operasyonu düzenledi. Şişli İlçesi Rumeli Caddesi üzerinde aracını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen M.K., fiziki olarak takibe alındı. Üzerine açık yeşil renkli fosforlu bir yelek giyen M.K., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. M.K.'nın hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu Üzeri Park Yerindeki Araçlardan Park Yerini Tespite Yetkili İdarece Veya Bu İdare Tarafından İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Almak Veya Almaya Teşebbüs Etmek" maddesi gereğince yasal işlem yapıldı.