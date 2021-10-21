Video Yaşam Fotoğraf tutkunları dolunayın en güzel halini görüntüledi | Video
Fotoğraf tutkunları dolunayın en güzel halini görüntüledi | Video

Fotoğraf tutkunları dolunayın en güzel halini görüntüledi | Video

21.10.2021 | 01:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

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Bayburt'ta akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.

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