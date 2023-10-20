Fotoğrafını çekip dövmeye devam etti | Video 20.10.2023 | 09:40 Güngören’de tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Kızgın adam, yediği dayağın etkisiyle yere düşen şahsı fotoğrafını çekip dövmeye devam etti, o anlar ise kameraya böyle yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gece Güngören Sanayi Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; cadde ortasında tartışan 2 şahıstan biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı. Tekme tokat dayak yiyen şahıs yere düşerken, diğeri ise cep telefonunu çıkararak yerdekinin fotoğrafı çekti. Kızgın adam bununla yetinmeyip, fotoğrafını çektiği şahsı dövmeye devam etti. İki adam bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.