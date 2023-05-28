Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video

Tüyleri diken diken eden olay Fransa'da meydana geldi. Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5) bıçakla katledildi. Talihsiz kadının eski eşi kelepçelendi. Şüphelinin vahşetten önce; işaret diliyle video paylaştığı öğrenildi...