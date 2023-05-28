Video Yaşam Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video
Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video

Fransa’da Trabzonlu anne ve çocukları öldürüldü! Eski koca işaret diliyle bu videoyu paylaşmış! | Video

28.05.2023 | 16:14

Tüyleri diken diken eden olay Fransa'da meydana geldi. Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5) bıçakla katledildi. Talihsiz kadının eski eşi kelepçelendi. Şüphelinin vahşetten önce; işaret diliyle video paylaştığı öğrenildi...

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