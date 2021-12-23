Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:58
Fransa'dan Kayseri'ye ev almaya geldi, apartman boşluğuna düştü 23.12.2021 | 17:06
03:05
Esenler'de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.12.2021 | 16:45
02:45
Hurdacı, kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 23.12.2021 | 16:44
00:44
Köpeği at arabasına bağlayıp koşturdu, gözaltına alındı | Video 23.12.2021 | 16:44
00:51
Antalya’da yeni yıl öncesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 23.12.2021 | 16:36
01:12
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde eşsiz kar manzarası | Video 23.12.2021 | 16:31
02:07
İstanbul Ataşehir'de sahte içki operasyonu kamerada 23.12.2021 | 14:06
04:30
Kapadokya'nın 'meşhur balonu' İstanbul semalarında havalandı | Video 23.12.2021 | 15:58
05:07
00:51
02:57
03:38
01:38
Siirt'te kardan kapanan 41 köy yolu açıldı | Video 23.12.2021 | 12:57
00:26
00:18
01:16
04:00
Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 23.12.2021 | 14:18
04:00
Bilecik'te buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 23.12.2021 | 13:51
02:07
04:55
İstanbul'da iki mevsim birden yaşanıyor | Video 23.12.2021 | 13:42
Fransa'da yaşayan Yozgatlı gurbetçi 70 yaşındaki Mustafa Özkan, dövizdeki yükselişi fırsat bilip ev almak için Kayseri'ye geldi. Evin ödemesini Euro olarak anlaşan Mustafa Özkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dövizdeki şok düşüşle birlikte neye uğradığını şaşırdı. Misafir kaldığı evde tuvalete gitmek isterken kapıyla pencereyi karıştıran Özkan, metrelerce yüksekten apartman boşluğuna düştü.