Fren halatı kopan motosiklet duvara böyle tosladı | Video
Hatay’da fren halatı kopan motosiklet, duvara çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
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