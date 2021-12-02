Video Yaşam Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu! | Video
Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu! | Video

Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu! | Video

02.12.2021 | 14:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu! | Video 03:16
Fren yerine gaza bastı, 15 metreden ağaçlık alana uçtu! | Video 02.12.2021 | 14:00
Gaziantep’te ilkokulda yangın paniği! Kaçmaya çalışan öğretmen camdan atladı | Video 00:18
Gaziantep'te ilkokulda yangın paniği! Kaçmaya çalışan öğretmen camdan atladı | Video 02.12.2021 | 14:04
Şaşkınlık uyandıran otomobil hırsızlığı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı | Video 00:46
Şaşkınlık uyandıran otomobil hırsızlığı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı | Video 02.12.2021 | 14:16
Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler | Video 02:22
Yılbaşı öncesi eş zamanlı baskın! 10 tonu aşkın sahte içki ele geçirdiler | Video 02.12.2021 | 14:00
Havalimanında 60 metrelik kablo çaldı! Elektrikler kesilince ortaya çıktı | Video 01:08
Havalimanında 60 metrelik kablo çaldı! Elektrikler kesilince ortaya çıktı | Video 02.12.2021 | 14:00
Elazığ’da tren parçası çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:13
Elazığ'da tren parçası çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02.12.2021 | 14:00
Kadıköy’de sahili yine kırmızı yosun sardı | Video 06:10
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı | Video 02.12.2021 | 12:13
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 00:28
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 02.12.2021 | 12:41
İstanbul Ümraniye’deki facianın görüntüleri ortaya çıktı! Aracın kapısını açınca İETT otobüsü altında can verdi... 04:05
İstanbul Ümraniye'deki facianın görüntüleri ortaya çıktı! Aracın kapısını açınca İETT otobüsü altında can verdi... 02.12.2021 | 12:33
D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası | Video 00:19
D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası | Video 02.12.2021 | 12:45
Kocaeli’de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 01:00
Kocaeli'de cadde üzerinde silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı! 3 yaralı 02.12.2021 | 10:16
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı 04:03
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı 02.12.2021 | 10:17
Kocaeli’de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:06
Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 02.12.2021 | 12:04
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 00:28
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 02.12.2021 | 12:02
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 03:07
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 02.12.2021 | 11:18
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02:10
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02.12.2021 | 11:36
Avcılar’da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 03:17
Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 02.12.2021 | 11:16
Mersin’de akü hırsızı rahat tavrıyla ’pes’ dedirtti | Video 01:30
Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video 02.12.2021 | 11:14
Duygu Delen davasında Adli Tıp’tan şok rapor: Duygu düşme anında canlı | Video 05:39
Duygu Delen davasında Adli Tıp'tan şok rapor: "Duygu düşme anında canlı" | Video 02.12.2021 | 11:12
Mersin’de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 00:27
Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 02.12.2021 | 11:19

Kağıthane’de manevra yapmak isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca 15 metreden ağaçlık alana uçtu. Sürücü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 11.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuklarını anaokuluna bıraktıktan sonra eve gitmek için park halindeki aracına binen Pelin Gündoğdu, manevra yapmak istediği sırada fren yerine gaza basınca 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Okul öğretmenlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada sürücünün şans eseri burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ablasının kaza haberini alıp olay yerine koşan Mert Kerem Yavuz, "Park halindeyken çıkmaya çalışıyor, biraz dar bir alan. Yanlış manevra yapıyor. Araç hızlanıyor ve aşağıya doğru uçuyor. Ağaçlar engellemiş, yaralanması yok ablamın. Kazadan sonra direkt bizi aradı. Uçtum, panik halindeyim, daha da aşağıya inebilirim dedi. Biz de gelene kadar onu sakinleştirmeye çalıştık. Biz geldiğimizde hala orada bekliyordu. Biz aşağı indik baktık, bir şey yok. Açtık kapıyı çıkmaya teşvik ettik, sonrasında da itfaiye geldi zaten" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA